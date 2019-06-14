Visa, Mastercard и Uber собираются инвестировать в криптовалюту от Facebook
Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Ряд финансовых и телекоммуникационных компаний, а также венчурных капиталистов и компаний из сферы электронной коммерции инвестируют примерно по $10 млн в консорциум, который будет управлять криптовалютой под названием Libra, рассказали источники WSJ.
Эти деньги пойдут на финансирование создания криптовалюты, которая будет привязана к корзине выпущенных правительством валют, чтобы избежать резких колебаний.
Речь идет о криптовалюте, которую пользователи смогут отправлять друг другу и использовать для совершения покупок как в Facebook, так и в целом в интернете.
Представить свою криптовалюту компания Facebook намерена на следующей неделе. Запуск планируется на 2020 год.
- Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook завершит подготовку к запуску собственной криптовалюты уже в 2020 году.
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