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Espreso.tvОбществоVisa, Mastercard и Uber собираются инвестировать в криптовалюту от Facebook

Visa, Mastercard и Uber собираются инвестировать в криптовалюту от Facebook

Более десяти компаний, включая Visa, Mastercard, PayPal Holdings и Uber Technologies, согласились инвестировать в криптовалюту соцсети Facebook

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Ряд финансовых и телекоммуникационных компаний, а также венчурных капиталистов и компаний из сферы электронной коммерции инвестируют примерно по $10 млн в консорциум, который будет управлять криптовалютой под названием Libra, рассказали источники WSJ.

Эти деньги пойдут на финансирование создания криптовалюты, которая будет привязана к корзине выпущенных правительством валют, чтобы избежать резких колебаний.

Речь идет о криптовалюте, которую пользователи смогут отправлять друг другу и использовать для совершения покупок как в Facebook, так и в целом в интернете.

Представить свою криптовалюту компания Facebook намерена на следующей неделе. Запуск планируется на 2020 год.

 
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