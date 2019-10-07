Экс-тренер Кличко заговорил о возвращении боксера на ринг
7 октября, 2019, 18:21
Экс-тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко заговорил о возможном возвращении боксера на ринг
Об этом сообщает ibtimes.com.
Бывший тренер чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, Джонатан Бэнкс признался, что готов помочь украинцу в восстановлении боксерской карьеры.
"Я могу сказать, что все возможно. Это было бы очень интересно. Потому что Владимир Кличко до сих пор работает от двух до трех раз в день. Он сейчас в феноменальной форме. Если Кличко захочет вернуться, то я сделаю ему 100-процентную поддержку", - признался тренер.
Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году через несколько месяцев после поражения от британца Энтони Джошуа. После этого неоднократно появлялись слухи о возвращении украинского боксера на ринг.
- 25 сентября знаменитый украинский боксер Владимир Кличко признался, что его не покидают мысли о возвращении на ринг.
- 12 сентября британский тяжеловес Джошуа назвал боксером с мощным ударом в мире украинца Владимира Кличко.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-