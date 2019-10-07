Экс-тренер Кличко заговорил о возвращении боксера на ринг

7 октября, 2019, 18:21

Экс-тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко заговорил о возможном возвращении боксера на ринг

Об этом сообщает ibtimes.com.

Бывший тренер чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, Джонатан Бэнкс признался, что готов помочь украинцу в восстановлении боксерской карьеры.

"Я могу сказать, что все возможно. Это было бы очень интересно. Потому что Владимир Кличко до сих пор работает от двух до трех раз в день. Он сейчас в феноменальной форме. Если Кличко захочет вернуться, то я сделаю ему 100-процентную поддержку", - признался тренер.

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году через несколько месяцев после поражения от британца Энтони Джошуа. После этого неоднократно появлялись слухи о возвращении украинского боксера на ринг.