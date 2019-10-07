 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-тренер Кличко заговорил о возвращении боксера на ринг

Экс-тренер Кличко заговорил о возвращении боксера на ринг


фото: twitter
Экс-тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко заговорил о возможном возвращении боксера на ринг

Об этом сообщает ibtimes.com.

Бывший тренер чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, Джонатан Бэнкс признался, что готов помочь украинцу в восстановлении боксерской карьеры.

"Я могу сказать, что все возможно. Это было бы очень интересно. Потому что Владимир Кличко до сих пор работает от двух до трех раз в день. Он сейчас в феноменальной форме. Если Кличко захочет вернуться, то я сделаю ему 100-процентную поддержку", - признался тренер.

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году через несколько месяцев после поражения от британца Энтони Джошуа. После этого неоднократно появлялись слухи о возвращении украинского боксера на ринг.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 октября, 2019 понедельник

больше новостей

7 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать