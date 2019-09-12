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Espreso.tvСпортНастоящий зверь: Джошуа назвал боксера с самым мощным ударом в мире

Настоящий зверь: Джошуа назвал боксера с самым мощным ударом в мире


фото: YouTube
Британский тяжеловес Джошуа назвал боксером с самым мощным ударом в мире украинца Владимира Кличко

Об этом сообщает The Sun.

По словам экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, именно Владимир Кличко владеет мощным ударом всех боксеров мира.

"Кто бьет сильнее всех? Думаю, Владимир Кличко. Я бы сказал, что Энди Руис, но когда он ударил меня, это было, как сотрясение мозга в районе задней части головы. Когда я вышел против Кличко, то знал, что наш бой может закончиться двумя последствиями: либо моей победой, либо я мог оказаться на спине. Знаете, как это, когда тебя выносят на носилках? Кличко - зверь, он настоящий зверь", - констатировал Джошуа, которому принадлежит 7 января в Саудовской Аравии провести бой реванш с американцем Энди Руисом, который отобрал у него чемпионские титулы.

В апреле 2017 г. Джошуа победил Кличко нокаутом, но в ходе поединка после удара украинца побывал в нокдауне.

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