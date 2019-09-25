Кличко снова заговорил о возвращении на ринг
25 сентября, 2019, 15:51
Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко признался, что его не покидают мысли о возвращении на ринг
Об этом сообщает BBC .
По словам Кличко, он не может дать однозначный ответ на вопрос, вернется ли он на ринг, однако мысли об этом его преследуют постоянно.
"Вернусь ли я на ринг? Не знаю, никто не знает. Каждое утро я тренируюсь и вру себе, что собираюсь вернуться. Меня греет эта ложь, я наслаждаюсь собой и мотивирую себя на здоровый образ жизни. Я не хочу сотрясать воздух и спекулировать на этой теме", - сказал Кличко.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе завершил карьеру в 2017 году через несколько месяцев после поражения от британца Энтони Джошуа. После этого неоднократно появлялись слухи о возвращении украинского боксера на ринг.
- 12 сентября британский тяжеловес Джошуа назвал боксером с самым мощным ударом в мире украинца Владимира Кличко.
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