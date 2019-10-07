Джонсон обратится в Верховный суд для проведения "жесткого" Brexit
7 октября, 2019, 10:39
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует обратиться в Верховный суд для проведения Brexit без отсрочки и соглашения с ЕС
Об этом пишет Daily Telegraph.
По имеющейся информации, глава британского правительства намерен пойти на такой шаг, чтобы не писать письмо в Брюссель с просьбой о трехмесячной отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.
Джонсону важно то, чтобы именно эта инстанция обязала его направить такое послание в Брюссель, а не он сам согласился бы сделать это.
Отмечается, что второй вариант бы противоречил всем заявлениям премьера, которые он ранее сделал по этому поводу.
Также принятый в прошлом месяце под давлением оппозиции документ обязывает главу правительства требовать отсрочку, если до 19 октября Лондон и Брюссель не достигнут соглашения об условиях Brexit.
- 3 октября Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании о выходе страны из состава Европейского Союза (Brexit).
- Перед этим Борис Джонсон сделал ЕС очередное предложение по выходу страны из состава Союза. По словам Джонсона, в ней говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи него.
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