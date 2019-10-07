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Espreso.tvОбществоДоллар упал на 27 копеек

Доллар упал на 27 копеек

По состоянию на понедельник, 7 октября, американский доллар подешевел на 27 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому $ 1 стоит 24,61 грн.

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Евро также упал в цене - на 22 копейки и стоит 27,02 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 25,05 грн, продают - 25,20 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,35 грн, продают - 27,55 грн.

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