Доллар упал на 27 копеек
7 октября, 2019, 09:02
По состоянию на понедельник, 7 октября, американский доллар подешевел на 27 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Поэтому $ 1 стоит 24,61 грн.
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Евро также упал в цене - на 22 копейки и стоит 27,02 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 25,05 грн, продают - 25,20 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,35 грн, продают - 27,55 грн.
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