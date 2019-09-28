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Espreso.tvЭкономикаАгентство S&P спрогнозировал курс гривни к доллару на 4 года

Агентство S&P спрогнозировал курс гривни к доллару на 4 года


фото: ukrinform.ua
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings обнародовала прогноз курса гривни к доллару на 2019-2022 годы

Об этом говорится на официальном сайте S & P .

Согласно прогнозу, обменный курс будет следующим: 2019 - 27,00 грн за $1, в 2020 году - 27,50 грн за $1, 2021 - 28,00 грн за $1, 2022 - 28,50 грн за $1.

Как отмечают эксперты S & P, пока нерезидентам принадлежит около 50% общего государственного коммерческого долга Украины - еврооблигации и бумаги, выпущенные внутри страны.

"Известное участие нерезидентов в долгах в местной валюте может усилить давление на обменный курс в периоды стресса", - считают в агентстве.

  • Напомним, 28 сентября Международное рейтинговое агентство S & P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B".
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