Агентство S&P спрогнозировал курс гривни к доллару на 4 года

28 сентября, 2019, 16:05

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings обнародовала прогноз курса гривни к доллару на 2019-2022 годы

Об этом говорится на официальном сайте S & P .

Согласно прогнозу, обменный курс будет следующим: 2019 - 27,00 грн за $1, в 2020 году - 27,50 грн за $1, 2021 - 28,00 грн за $1, 2022 - 28,50 грн за $1.

Как отмечают эксперты S & P, пока нерезидентам принадлежит около 50% общего государственного коммерческого долга Украины - еврооблигации и бумаги, выпущенные внутри страны.

"Известное участие нерезидентов в долгах в местной валюте может усилить давление на обменный курс в периоды стресса", - считают в агентстве.