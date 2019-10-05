В НБУ назвали причины укрепления курса гривны к доллару
Об этом Чурий заявил в интервью UA Тернополь .
Как отметил заместитель главы НБУ, среди этих факторов: рост экспорта, который растет быстрее, чем импорт.
"Экспорт у нас с начала года вырос более чем на 8%, импорт на 6%. То есть мы видим эту положительную тенденцию", - сказал Чурий.
Также, по его словам, украинские ценные бумаги становятся привлекательными для иностранных инвесторов, которые активно покупают гособлигации, которые выпускает Министерство финансов и финансирует дефицит госбюджета в гривне.
"В результате мы видим укрепление гривни. Это все естественное, это все рыночное", - сказал Чурий.
Он напомнил, что в этом году сезонные колебания были не столь выражены и напомнил, что НБУ отошел от политки фиксированного курса.
"У нас нет какого-то курса гривны к иностранным валютам. Мы не держим какого-то уровня, как это было раньше, мы отошли от политики фиксированного курса, перешли к плавающему курсообразованию, где оно происходит на рыночных условиях. Курс плавающий, он отвечает рыночным условиям, и он по сути является результатом спроса и предложения ", - прояснил чури.
- В конце сентября агентство S & P спрогнозировало курс гривны к доллару на 4 года .
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке