В НБУ назвали причины укрепления курса гривны к доллару

5 октября, 2019, 09:10

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий назвал основные факторы, которые способствовали укреплению курса гривны относительно доллара в 2019 году

Об этом Чурий заявил в интервью UA Тернополь .

Как отметил заместитель главы НБУ, среди этих факторов: рост экспорта, который растет быстрее, чем импорт.

"Экспорт у нас с начала года вырос более чем на 8%, импорт на 6%. То есть мы видим эту положительную тенденцию", - сказал Чурий.

Также, по его словам, украинские ценные бумаги становятся привлекательными для иностранных инвесторов, которые активно покупают гособлигации, которые выпускает Министерство финансов и финансирует дефицит госбюджета в гривне.

"В результате мы видим укрепление гривни. Это все естественное, это все рыночное", - сказал Чурий.

Он напомнил, что в этом году сезонные колебания были не столь выражены и напомнил, что НБУ отошел от политки фиксированного курса.

"У нас нет какого-то курса гривны к иностранным валютам. Мы не держим какого-то уровня, как это было раньше, мы отошли от политики фиксированного курса, перешли к плавающему курсообразованию, где оно происходит на рыночных условиях. Курс плавающий, он отвечает рыночным условиям, и он по сути является результатом спроса и предложения ", - прояснил чури.