Пристайко назвал ключевое условие отвода войск на Донбассе
Об этом Пристайко рассказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", передает РБК-Украина .
По словам Пристайко, отвод войск происходит на восьмой день после того, как семь дней будет придерживаться режим тишины.
"Все должны знать о том, что договоренность, которая также достигнута лидерами на одном из саммитов ранее была о том, что отвод происходит на восьмой день после того, как семь дней до этого была тишина в конкретной точке. Идея в том, чтобы вдоль всей границы отвести настолько, чтобы снайперы не могли стрелять друг в друга, а тяжелое вооружение отводилось следующими шагами еще дальше и дальше ", - рассказал Пристайко.
По его словам, информацию о наличии нарушения режима тишины в конкретной точке должна зафиксировать ОБСЕ.
"Если СММ ОБСЕ говорит, что семь дней никто в конкретной точке не стреляет, тогда мы разводим. Если СММ ОБСЕ говорит, что стреляли, тогда мы не разводим", - пояснил Пристайко.
По словам министра, Украина не будет разбирать фортификационные сооружения.
"Как раз в этом идея, что украинские войска смогут вернуться", - заверил Пристайко.
- Напомним, 4 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на следующей неделе должен состояться масштабный обмен пленными .
- Кроме этого, Вадим Пристайко заверил, что Украина имеет план "Б" для достижения мира на Донбассе.
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