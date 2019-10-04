Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными на следующей неделе

4 октября, 2019, 07:30

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на следующей неделе (7-13 октября) должен состояться масштабный обмен пленными

Об этом Пристайко сказал в эфире программы "Право на власть" .

"В ближайшее время, я надеюсь, это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал Пристайко.

Министр также назвал согласования "формулы Штайнмайера", подписанного в Минске, "попыткой дотянуться к народу по линии соприкосновения".

"Время от времени мы шутим, что это" план Зеленского ". В общих чертах - это попытка дотянуться до народа, который остался за линией соприкосновения, восстановить мосты, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть пленников, которые сидят за решеткой в России, оккупированном Крыму, на неподконтрольном Донбассе ", - сказал Пристайко.