Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными на следующей неделе
Об этом Пристайко сказал в эфире программы "Право на власть" .
"В ближайшее время, я надеюсь, это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал Пристайко.
Министр также назвал согласования "формулы Штайнмайера", подписанного в Минске, "попыткой дотянуться к народу по линии соприкосновения".
"Время от времени мы шутим, что это" план Зеленского ". В общих чертах - это попытка дотянуться до народа, который остался за линией соприкосновения, восстановить мосты, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть пленников, которые сидят за решеткой в России, оккупированном Крыму, на неподконтрольном Донбассе ", - сказал Пристайко.
- Напомним, 7 сентября в рамках обмена с российской заключения вернулись 35 украинцев, в том числе 24 пленных моряка, захваченных Россией возле Керченского пролива, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Павел Гриб и другие политзаключенные.
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