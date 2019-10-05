Украина имеет запасной план урегулирования на Донбассе, - Пристайко

5 октября, 2019, 07:47

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина имеет план "Б" для достижения мира на Донбассе

Об этом сообщает "Сегодня" .

По словам министра, если не удастся реализовать план "А" и достичь договоренностей с Россией в нормандском формате, Украина имеет план "Б".

"Первый план" А "- это о том, что мы делаем первые шаги для того, чтобы состоялась встреча, на которой за столом мы достигли бы той договоренности, которая под давлением наших западных партнеров выполнялась бы Россией. Если этот план не сработает, то у нас остается все меньше опций, у нас остается последний план - как сделать так, чтобы через нашу границу не проходили террористы ", - рассказал Пристайко.

Запасной план министр раскрывать не стал, ссылаясь на конфиденциальность.

"Специфика моей работы не позволяет рассказать все, что решается в закрытых кабинетах", - сказал Пристайко.