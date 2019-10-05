Под белым флагом мира нам навязывают капитуляцию, - Порошенко

5 октября, 2019, 10:35

Об этом сообщает официальный сайт "ЕС" .

"Под белым флагом мира, который нам пытаются сейчас представить как большое достижение, нам навязывают капитуляции. Потому что белый флаг является флаг капитуляции", - сказал Порошенко.

Он отметил, что сразу же после подписания "формулы Штайнмайера" министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что это хорошо, потому что открывает дорогу для федерализации Украины. А главари бандитских группировок сказали - никаких выборов, потому что этот документ предоставляет народу Донбасса право на самоопределение.

"Отсутствие суверенитета и присутствие российского суверенитета, который компенсирует недостаточность собственного. Они претендуют, что будут иметь армию, суды, парламент и внешние отношения. Чего и близко нет в Минских договоренностях", подчеркнул Порошенко.

По его словам, Россия будет себя вести так, как ведет себя для разрешения ситуации в Приднестровье, где есть российское военное присутствие, для разрешения ситуации в Осетии, Абхазии и многих других конфликтах, где Россия является источником этих конфликтов.

"Так что в чем проблема" формулы Штайнмайера "- она по предложению России должна была быть составной частью дорожной карты, которая начинается с вывода иностранных войск и завершается взятием под контроль границы. Россия отвергла дорожную карту и оставила только" формулу ", - отметил Порошенко.

Напомним, 2 октября депутаты трех фракций - "Голоса", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" - согласовали совместное предложение к президенту Украины лично донести до депутатов и общественности свою позицию относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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