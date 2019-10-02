Фракции "Голоса", "ЕС" и "Батькивщины" просят Зеленского лично объяснить свою позицию по деоккупации Донбасса

2 октября, 2019, 13:04

Депутаты трех фракций - "Голоса", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" - согласовали совместное предложение к президенту Украины лично донести до депутатов и общественности свою позицию относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

Также депутаты требуют от министра иностранных дел Пристайко и глава Генштаба Хомчака прийти в 16:00 2 октября в парламент.

Читайте также: Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине

"Требуем от министра иностранных дел Пристайко и глава Генштаба Хомчака прийти сегодня в 16 часов в Верховную Раду и озвучить позицию соответствующих органов власти по конкретным действиям, которые происходят на востоке Украины", - заявил председатель фракции "Голоса" Сергей Рахманин.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".