Фракции "Голоса", "ЕС" и "Батькивщины" просят Зеленского лично объяснить свою позицию по деоккупации Донбасса
2 октября, 2019, 13:04
Депутаты трех фракций - "Голоса", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" - согласовали совместное предложение к президенту Украины лично донести до депутатов и общественности свою позицию относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины
Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.
Также депутаты требуют от министра иностранных дел Пристайко и глава Генштаба Хомчака прийти в 16:00 2 октября в парламент.
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"Требуем от министра иностранных дел Пристайко и глава Генштаба Хомчака прийти сегодня в 16 часов в Верховную Раду и озвучить позицию соответствующих органов власти по конкретным действиям, которые происходят на востоке Украины", - заявил председатель фракции "Голоса" Сергей Рахманин.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".
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