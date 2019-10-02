 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФракции "Голоса", "ЕС" и "Батькивщины" просят Зеленского лично объяснить свою позицию по деоккупации Донбасса

Фракции "Голоса", "ЕС" и "Батькивщины" просят Зеленского лично объяснить свою позицию по деоккупации Донбасса


фото: REUTERS
Депутаты трех фракций - "Голоса", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" - согласовали совместное предложение к президенту Украины лично донести до депутатов и общественности свою позицию относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

Также депутаты требуют от министра иностранных дел Пристайко и глава Генштаба Хомчака прийти в 16:00 2 октября в парламент.

Читайте также: Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине

"Требуем от министра иностранных дел Пристайко и глава Генштаба Хомчака прийти сегодня в 16 часов в Верховную Раду и озвучить позицию соответствующих органов власти по конкретным действиям, которые происходят на востоке Украины", - заявил председатель фракции "Голоса" Сергей Рахманин.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 октября, 2019 среда

больше новостей

2 октября, 2019 среда

1 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать