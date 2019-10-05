Московский патриархат и Новинский агитируют за "формулу Штайнмайера"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Духовный фронт Украины.
"Президент Украины Владимир Зеленский делает шаги для прекращения конфликта на Донбассе, а возмущены этим те, кто наживается на крови", - так пишет митрополит Лука в своем Telegram-канале, комментируя новость о том, что Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера".
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"Как только Президент страны стал делать реальные шаги для прекращения кровопролития на юго-востоке Украины, так сразу же т.н. патриоты, которые набивают на войне мешки с деньгами и наживаются на крови своих же сограждан, стали поднимать истерию в СМИ. Они боятся даже мысли о том, что в Украине может наступить мир. Они, видите ли, "еще не устали от войны", и требуют продолжения кровавого пиршества. А вот Богу верные Его чада устали! Он и мы устал от всех этих войн, от грехов и беззаконий", - отмечает Лука.
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Почти то же говорит и Новинский, который считается главным покровителем и финансовым спонсором церкви Московского патриархата в Украине.
"Воля к миру, ответственность за каждое данное на переговорах слово, выполнение гарантий и обязательств, взвешенность в действиях - то, что нужно сейчас нам всем. Убежден: для миротворческого процесса нужна и новая национальная "Команда мира", способная заниматься восстановлением экономики, возрождением разрушенных городов и сел, гуманитарными программами. Искренне приветствую этот шаг и очень надеюсь на то, что замороженный процесс восстановления мира наконец реально сдвинется с мертвой точки", - написал Новинский в своем блоге.
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