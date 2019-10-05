 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМосковский патриархат и Новинский агитируют за "формулу Штайнмайера"

Московский патриархат и Новинский агитируют за "формулу Штайнмайера"

Скандальный запорожский митрополит УПЦ МП Лука и нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский чуть ли не в один голос поддерживают воплощение предлагаемой Россией "формулы Штайнмайера"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Духовный фронт Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский делает шаги для прекращения конфликта на Донбассе, а возмущены этим те, кто наживается на крови", - так пишет митрополит Лука в своем Telegram-канале, комментируя новость о том, что Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера".

Читайте также: Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас

"Как только Президент страны стал делать реальные шаги для прекращения кровопролития на юго-востоке Украины, так сразу же т.н. патриоты, которые набивают на войне мешки с деньгами и наживаются на крови своих же сограждан, стали поднимать истерию в СМИ. Они боятся даже мысли о том, что в Украине может наступить мир. Они, видите ли, "еще не устали от войны", и требуют продолжения кровавого пиршества. А вот Богу верные Его чада устали! Он и мы устал от всех этих войн, от грехов и беззаконий", - отмечает Лука.

Читайте также: Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине

Почти то же говорит и Новинский, который считается главным покровителем и финансовым спонсором церкви Московского патриархата в Украине.

"Воля к миру, ответственность за каждое данное на переговорах слово, выполнение гарантий и обязательств, взвешенность в действиях - то, что нужно сейчас нам всем. Убежден: для миротворческого процесса нужна и новая национальная "Команда мира", способная заниматься восстановлением экономики, возрождением разрушенных городов и сел, гуманитарными программами. Искренне приветствую этот шаг и очень надеюсь на то, что замороженный процесс восстановления мира наконец реально сдвинется с мертвой точки", - написал Новинский в своем блоге.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 октября, 2019 суббота

больше новостей

5 октября, 2019 суббота

4 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать