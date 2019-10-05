5 октября, 2019, 10:55

Бывшего первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина назначили ректором Одесского государственного университета внутренних дел

Об этом сообщает Министерство внутренних дел .

"4 октября, приказом МВД Украины № 952, ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськина, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции. Представил нового руководителя учреждения высшего образования первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровый ", - говорится в сообщении.

Яровый поблагодарил предыдущего ректора Ивану Катеринчуку за плодотворную работу и значительные достижения в развитии университета, а также отметил высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава вуза.

Иван Катеринчук занимал должность ректора Одесского государственного университета внутренних дел с февраля 2016 года.