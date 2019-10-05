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Espreso.tvОбществоАброськина назначили ректором Одесского государственного университета внутренних дел

Аброськина назначили ректором Одесского государственного университета внутренних дел


фото: mvs.gov.ua
Бывшего первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина назначили ректором Одесского государственного университета внутренних дел

Об этом сообщает Министерство внутренних дел .

"4 октября, приказом МВД Украины № 952, ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськина, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции. Представил нового руководителя учреждения высшего образования первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровый ", - говорится в сообщении.

Яровый поблагодарил предыдущего ректора Ивану Катеринчуку за плодотворную работу и значительные достижения в развитии университета, а также отметил высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава вуза.

Иван Катеринчук занимал должность ректора Одесского государственного университета внутренних дел с февраля 2016 года.

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