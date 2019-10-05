Аброськина назначили ректором Одесского государственного университета внутренних дел
Об этом сообщает Министерство внутренних дел .
"4 октября, приказом МВД Украины № 952, ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськина, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции. Представил нового руководителя учреждения высшего образования первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровый ", - говорится в сообщении.
Яровый поблагодарил предыдущего ректора Ивану Катеринчуку за плодотворную работу и значительные достижения в развитии университета, а также отметил высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава вуза.
Иван Катеринчук занимал должность ректора Одесского государственного университета внутренних дел с февраля 2016 года.
- Напомним, 12 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку трех заместителей председателя Нацполиции - Купранця, Невгада и Аброськина.
- Аброськин баллотироваться в мэры Мариуполя.
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