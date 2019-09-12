Аброськин уволился и будет баллотироваться в мэры Мариуполя

12 сентября, 2019, 18:50

12 сентября Вячеслав Аброськин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Мариуполя

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Мариуполе, передает телеканал TV7 Мариуполь.

"Бойченко (действующий мэр Мариуполя, - ред.) сегодня, насколько я знаю, в отпуске. Он должен переживать: у него есть конкурент. На выборы мэра Мариуполя пойдет Аброськин. Это точно. Я ему обещал и так будет", - сказал Аброськин.