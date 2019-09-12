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Espreso.tvОбществоАваков принял отставку заместителей главы Нацполиции

Аваков принял отставку заместителей главы Нацполиции

12 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку трех заместителей председателя Нацполиции

Об этом сообщает МВД на странице в Facebook.

"В соответствии с приказом министра внутренних дел из рядов Национальной полиции уволен первый заместитель председателя НПУ - руководитель криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, заместитель председателя - начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель председателя - начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец", - говорится в сообщении.

 

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