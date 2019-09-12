Аваков принял отставку заместителей главы Нацполиции

12 сентября, 2019, 18:40

12 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку трех заместителей председателя Нацполиции

Об этом сообщает МВД на странице в Facebook.

"В соответствии с приказом министра внутренних дел из рядов Национальной полиции уволен первый заместитель председателя НПУ - руководитель криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, заместитель председателя - начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель председателя - начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец", - говорится в сообщении.