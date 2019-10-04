Вопросы безопасности и законодательные: Председатель ЦИК назвал условия для выборов в ОРДЛО

4 октября, 2019, 21:16

Для проведения голосования на временно оккупированных территориях необходимо обеспечить безопасность и урегулировать законодательство

Об этом сказал новый глава ЦИК Олег Диденко на брифинге, сообщает Укринформ.

"Для того чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, нужны соответствующие условия. И вопросы безопасности, и главное - этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. По большому счету, вопрос выборов на временно оккупированных территориях не вопрос к ЦИК в тех условиях, которые есть у нас сейчас, а больше к законодателю", - отметил Диденко.

Он также добавил, что оккупированные территории будут освобождены и рано или поздно выборы пройдут на всей территории государства.