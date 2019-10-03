Выборы на оккупированном Донбасса пройдут только по украинскому законодательству, - Зеленский

3 октября, 2019, 19:26

Об этом он сказал в своем обращении в четверг.

"Предусматривает она (формула, - ред.), что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулом пулеметов? Нет. Почему три года назад предыдущий президент Украины заявлял о начале работы по имплементации этой формулы? Неужели он хотел предать Украину? Эта формула говорит только одно - когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса. В частности, после проведения там местных выборов, которые состоятся по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Киев не подписывал никаких документов с представителями "ДНР" и "ЛНР".

"Далее состоится встреча в "нормандском формате" вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом Российской Федерации, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе", - сказал он.