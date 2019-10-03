Выборы на оккупированном Донбасса пройдут только по украинскому законодательству, - Зеленский
Об этом он сказал в своем обращении в четверг.
"Предусматривает она (формула, - ред.), что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулом пулеметов? Нет. Почему три года назад предыдущий президент Украины заявлял о начале работы по имплементации этой формулы? Неужели он хотел предать Украину? Эта формула говорит только одно - когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса. В частности, после проведения там местных выборов, которые состоятся по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске", - сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что Киев не подписывал никаких документов с представителями "ДНР" и "ЛНР".
"Далее состоится встреча в "нормандском формате" вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом Российской Федерации, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе", - сказал он.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке