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Espreso.tvОбществоУ Джонсона есть запасной план по Brexit, - СМИ

У Джонсона есть запасной план по Brexit, - СМИ


фото: reuters
У британского премьер-министра Бориса Джонсона есть запасной план по выходу из Европейского Союза

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Сообщается, что Джонсон готов согласиться на применение страховочного плана на ограниченное время (бекстоп).

По данным издания, главной проблемой является необходимость согласовать данное решение с Ирландией.

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