У Джонсона есть запасной план по Brexit, - СМИ
4 октября, 2019, 11:42
У британского премьер-министра Бориса Джонсона есть запасной план по выходу из Европейского Союза
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
Сообщается, что Джонсон готов согласиться на применение страховочного плана на ограниченное время (бекстоп).
По данным издания, главной проблемой является необходимость согласовать данное решение с Ирландией.
- 3 октября Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании о выходе страны из состава Европейского союза (Brexit).
- Перед этим Борис Джонсон сделал ЕС очередную предложение по выходу страны из состава Союза. По словам Джонсона, в ней говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи него.
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