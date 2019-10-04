Сейчас открыто около 15 производств, относящихся к Burisma, Байдену, Злочевскому или Курченко, - Рябошапка
Об этом Руслан Рябошапка сказал в ответ журналистам, передает Еспресо.TV .
"По количеству производств я не могу назвать точную цифру, потому что мы только недавно начали работать и только недавно начался аудит тех производств, о которых я говорил раньше. С того что мы видели, там где могут быть причастны Burisma или Байден, Злочевский или Курченко, где-то около 15. Но я не могу сказать, что это те производства, которые мы сейчас видим ", - поделился генпрокурор.
Он отметил, что работа по ревизии производств продолжается, позже все сообщат журналистам.
"О смс-переписки (Джулиани, Ермака, Волкера, - ред.), это не ко мне, а к тем людям, которые переписывались. Тем более ОПГ и Андрей Ермак - помощник президента и прокуратура - это разные учреждения. Прокуратура не зависит от офиса и политического влияния со стороны офиса ", - добавил Рябошапка.
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