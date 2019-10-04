На следующей неделе Макгрегор предстанет перед судом
4 октября, 2019, 16:34
На следующей неделе состоится судебное заседание над бойцом Конором Макгрегором
Об этом сообщает Independent.ie.
Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор должен на следующей неделе предстать перед судом в связи с обвинениями в избиении пожилого мужчины в одном из ирландских пабов.
Бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях было вынесено обвинение по факту избиения человека. Макгрегору грозит заключение под стражу до 6 месяцев или штраф в размере 1500 фунтов стерлингов.
- 23 августа ексчемпион UFC Конор Макгрегор принес извинения за инцидент с избиением пожилого мужчины.
- 19 августа американский паб "The Salty Shamrock" объявил бойкот бойцу Конору Макгрегору.
- 15 августа стало известно, что Конор Макгрегор ударил в лицо пожилого мужчину, который отказался с ним выпить в пабе.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке