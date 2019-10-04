На следующей неделе Макгрегор предстанет перед судом

4 октября, 2019, 16:34

На следующей неделе состоится судебное заседание над бойцом Конором Макгрегором

Об этом сообщает Independent.ie.

Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор должен на следующей неделе предстать перед судом в связи с обвинениями в избиении пожилого мужчины в одном из ирландских пабов.

Бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях было вынесено обвинение по факту избиения человека. Макгрегору грозит заключение под стражу до 6 месяцев или штраф в размере 1500 фунтов стерлингов.