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Espreso.tvСпортНа следующей неделе Макгрегор предстанет перед судом

На следующей неделе Макгрегор предстанет перед судом


фото: REUTERS
На следующей неделе состоится судебное заседание над бойцом Конором Макгрегором

Об этом сообщает Independent.ie.

Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор должен на следующей неделе предстать перед судом в связи с обвинениями в избиении пожилого мужчины в одном из ирландских пабов.

Бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях было вынесено обвинение по факту избиения человека. Макгрегору грозит заключение под стражу до 6 месяцев или штраф в размере 1500 фунтов стерлингов.

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