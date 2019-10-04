Катастрофа самолета на Львовщине: полиция открыла уголовное производство
4 октября, 2019, 12:40
По факту аварийной посадки самолета Ан-12 полицейские открыли уголовное производство
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовщины.
Предварительно установлено, что вследствие аварийной посадки самолета АН-12 пять человек погибли, еще трое с телесными повреждениями доставлены в больницу. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, а также обстоятельства происшествия.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.
- 4 октября, около 7.10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12. За двадцать минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе.
- Вследствие аварийной посадки самолета АН-12 в с. Сокольники вблизи аэродрома погибли три человека, судьба еще двоих неизвестна
- В сети появилось видео катастрофы
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