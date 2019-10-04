Катастрофа самолета на Львовщине: полиция открыла уголовное производство

4 октября, 2019, 12:40

По факту аварийной посадки самолета Ан-12 полицейские открыли уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовщины.

Предварительно установлено, что вследствие аварийной посадки самолета АН-12 пять человек погибли, еще трое с телесными повреждениями доставлены в больницу. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, а также обстоятельства происшествия.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.