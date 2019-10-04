Авиакатастрофа во Львовской области: появилось видео с места посадки самолета
4 октября, 2019, 11:49
4 октября возле Львова грузовой самолет совершил аварийную посадку
Видео обнародовал 24 канал.
По неизвестным причинам с членами экипажа потеряли связь, когда он подлетал в областной центр.
На борту самолета находилось 7 членов экипажа. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о 5 погибших в результате аварийной посадки.
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
-
Читайте также
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-