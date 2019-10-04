Голова Верховного Суда жалуется, что Зеленский для Тома Круза нашел время, а для нее - нет
Об этом Данишевская рассказала в интервью BBC-Украина .
"У меня были встречи с руководством Верховной Рады. Я пыталась донести им, что сегодня эти изменения - не время. ... Кажется, что мне в целом удалось убедить собеседников, но ответ таков:" Надо вам говорить с президентом ", - рассказала председатель Верховного Суда.
Отмечается, что она дважды предлагала президенту встретиться и поговорить: один раз публично и второй раз письменно.
"Но времени у него пока для головы Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом", - добавила Данишевская.
Напомним, 12 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект Зеленского о деятельности органов судейского управления, которым сокращается состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создается при Высшем совете правосудия комиссия добродетели и этики, расширяется список должностей, на которые распространяется люстрация.
- 30 сентября Тома Круза увидели в метро Киева на станции "Золотые ворота".
- 1 октября стало известно , что Круз прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского. Актер якобы заинтересовался украинскими локациями.
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