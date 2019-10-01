Тома Круза увидели в метро Киева. Видео

1 октября, 2019, 07:52

Голливудский актер Том Круз во время визита в Киев побывал в столичном метро, посетив станции "Золотые ворота"

Об этом сообщил в Instagram украинский режиссер Любомир Левицкий.

"Том Круз гораздо ближе к вам, друзья, чем вы думаете", - написал Левицкий.

В заметке режиссер добавил видеозапись того, как голливудская звезда проходит мимо турникета.

Информацию подтвердила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер. Мы уважаем приватность законопослушных пассажиров, оплативших проезд, поэтому извините, но без фото", - говорится в сообщении.