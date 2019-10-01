Заинтересовался украинским локациями: Том Круз приехал в Киев по приглашению Зеленского

1 октября, 2019, 09:39

По приглашению Президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз

Об этом сообщает пресс-служба офисе президента.

Отмечается, что глава государства встретился с ним в Офисе Президента 30 сентября вечером.

Во время встречи Том Круз рассказал Зеленскому, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну.

Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.

Напомним, 30 сентября Тома Круза увидели в метро Киева на станции "Золотые ворота".

Информацию подтвердила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер. Мы уважаем приватность законопослушных пассажиров, оплативших проезд, поэтому извините, но без фото", - говорится в сообщении метрополитена.