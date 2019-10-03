Зидан пожалел, что отдал украинского голкипера Лунина в аренду
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
В частности, Зидан 3 октября пригласил на тренировку первой команды вратаря "Кастилии" - дублю мадридского клуба - Диего Альтубе.
Проблемы на позиции голкипера в "Реал" возникли из-за болезни первого номера команды Куртуа, у которого зафиксировали расстройство желудка и головокружение. Бельгиец почувствовал себя плохо во время матча Лиги чемпионов против "Брюгге". Из-за его ошибки мадридцы пропустили два гола и в итоге неожиданно сыграли вничью 2:2. Куртуа был заменен, а сейчас тренируется отдельно от команды.
Зидан еще в прошлом сезоне сделал Куртуа основным вратарем, из-за чего "Реал" летом оставил костариканец Навас. Ожидалось, что вторым голкипером мадридцев в этом сезоне станет украинец Андрей Лунин, однако его отдали в аренду другому испанскому клубу - "Вальядолида", где он не получает должной игровой практики.
В наличии у Зидана пока остался один голкипер - француз Альфонс Ареола.
- 2 октября бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон поиздевался над бельгийским голкипером испанского "Реала" Тибо Куртуа за нелепые ошибки в игре Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге".
- 1 октября во матче 2-го тура Лиги чемпионов испанский "Реал" чуть не проиграл бельгийскому "Брюгге" .
- 30 сентября стало известно, что голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин, может перейти в другую команду, если и дальше не будет получать игровой практики.
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