Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера"

3 октября, 2019, 19:12

Ивано-Франковский областной совет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины относительно общественно-политической ситуации в Украине

Об этом сообщает сайт облсовета.

Обращение было поддержано единогласно. "За" проголосовали 68 депутатов областного совета.

В обращении депутаты областного совета призвали органы власти проявить весь свой патриотизм, профессионализм и государственную позицию: не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменивать интересы государства на призрачный мир

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"Мы выступаем против реализации так называемой формулы Штайнмайера, по которой в соответствии с Минскими соглашениями вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Анонсированный 1 октября 2019 года Президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина", - отметил первый заместитель председателя областного совета Василий Гладий.