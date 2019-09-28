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Espreso.tvОбщество"Мы против отвода войск!". "Правый сектор" провел предупредительную акцию в Тернополе

"Мы против отвода войск!". "Правый сектор" провел предупредительную акцию в Тернополе

Под зданием Тернопольской ОГА состоялся митинг "Нет капитуляции", на который вышли ветераны Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и неравнодушные горожане

Как отмечают правосекторовцы, целью акции является отстоять целостность страны в условиях войны, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ВС.

Основные требования ветеранов:

  • Нет капитуляции.
  • Нет отводу войск.
  • Нет "особому статусу" ОРДЛО.
  • Нет переговорам в Нормандском формате.
  • Да выполнению Будапештского меморандума.
  • Да укреплению украинской армии.
  • Да прекращению дипломатических и экономических отношений с Россией.

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"Ветераны будут держать на контроле выполнение областным советом решений по этому обращению. Не дадим власти капитулировать!" - отмечается в сообщении.

  • Напомним, на Покрову, 14 октября, правые силы планируют снова собраться на улице Банковой в Киеве, где находится Офис президента Зеленского, чтобы "усложнить капитуляцию перед Москвой".
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