"Мы против отвода войск!". "Правый сектор" провел предупредительную акцию в Тернополе
28 сентября, 2019, 14:57
Под зданием Тернопольской ОГА состоялся митинг "Нет капитуляции", на который вышли ветераны Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и неравнодушные горожане
Как отмечают правосекторовцы, целью акции является отстоять целостность страны в условиях войны, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ВС.
Основные требования ветеранов:
- Нет капитуляции.
- Нет отводу войск.
- Нет "особому статусу" ОРДЛО.
- Нет переговорам в Нормандском формате.
- Да выполнению Будапештского меморандума.
- Да укреплению украинской армии.
- Да прекращению дипломатических и экономических отношений с Россией.
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"Ветераны будут держать на контроле выполнение областным советом решений по этому обращению. Не дадим власти капитулировать!" - отмечается в сообщении.
- Напомним, на Покрову, 14 октября, правые силы планируют снова собраться на улице Банковой в Киеве, где находится Офис президента Зеленского, чтобы "усложнить капитуляцию перед Москвой".
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