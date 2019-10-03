Волкер убеждал Трампа в надежности Зеленского, - СМИ
3 октября, 2019, 16:28
Бывший специальный представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер пытался убедить президента Америки Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани в том, что президент Украины Владимир Зеленский является надежным союзником
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.
Сообщается, что Волкер выступал за большие усилия Госдепартамента в организации визита президента Украины в США. В частности, он видел телефонный звонок Трампа Зеленскому частью этого вопроса.
"Волкер стремился изначально изменить впечатление Трампа и Джулиани о том, что новый Президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Курт Волкер должен дать показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа.
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