Волкер убеждал Трампа в надежности Зеленского, - СМИ

3 октября, 2019, 16:28

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Сообщается, что Волкер выступал за большие усилия Госдепартамента в организации визита президента Украины в США. В частности, он видел телефонный звонок Трампа Зеленскому частью этого вопроса.

"Волкер стремился изначально изменить впечатление Трампа и Джулиани о том, что новый Президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Курт Волкер должен дать показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа.