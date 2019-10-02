Стало известно, когда Уолкер и Йованович будут свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте

2 октября, 2019, 09:48

В Палате представителей Конгресса США назвали даты, когда в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа будут заслушаны показания двух бывших американских чиновников

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на американские СМИ.

Уже в четверг, 3 октября, перед конгрессменами выступит экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который объявил об отставке на прошлой неделе.

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович, которая до истечения срока его полномочий была отозвана в мае 2019 года, также будет свидетельствовать на совместном заседании комитетов Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел и общего надзора. Конгрессмены заслушают Йованович 11 октября.

27 сентября американские СМИ распространили информацию, что специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку после почти двух лет в должности.