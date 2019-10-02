Стало известно, когда Уолкер и Йованович будут свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на американские СМИ.
Уже в четверг, 3 октября, перед конгрессменами выступит экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который объявил об отставке на прошлой неделе.
Бывшая посол США в Украине Мари Йованович, которая до истечения срока его полномочий была отозвана в мае 2019 года, также будет свидетельствовать на совместном заседании комитетов Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел и общего надзора. Конгрессмены заслушают Йованович 11 октября.
27 сентября американские СМИ распространили информацию, что специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку после почти двух лет в должности.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке