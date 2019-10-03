В матче Лиги Европы установили национальное достижение
3 октября, 2019, 23:10
В матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы ЦСКА - "Эспаньол" впервые в истории еврокубков, гол забил китаец
Об этом сообщает sportarenа.
В матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы между ЦСКА и "Эспаньолом" установили национальное достижение. Вингер испанцев В Лей, который забил гол на 64-й минуте, стал первым китайцем, которому удалось это сделать за всю историю еврокубков.
В составе "Эспаньола" 27-летний нападающий, с 2019-го года, в текущем сезоне В Лэй провел испанцев 13 матч и забил 1 забил гол.
- Напомним, испанский "Эспаньол" выиграл у московского ЦСКА 2: 0.
- 3 октября, во втором туре группового раунда Лиги Европы в домашнем матче украинский "Александрия" сыграла вничью с бельгийским "Гентом" .
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