3 октября, 2019, 23:10

В матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы ЦСКА - "Эспаньол" впервые в истории еврокубков, гол забил китаец

Об этом сообщает sportarenа.

В матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы между ЦСКА и "Эспаньолом" установили национальное достижение. Вингер испанцев В Лей, который забил гол на 64-й минуте, стал первым китайцем, которому удалось это сделать за всю историю еврокубков.

В составе "Эспаньола" 27-летний нападающий, с 2019-го года, в текущем сезоне В Лэй провел испанцев 13 матч и забил 1 забил гол.