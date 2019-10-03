"Лугано" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги Европы
3 октября, 2019, 09:00
Сегодня во 2-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" играет в гостях со швейцарским "Лугано"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1-м туре группового раунда команда Алексея Михайличенко перегорала дома шведский "Мальме" 1:0 и начала победную серию в различных турнирах, которая уже длится четыре матча.
"Лугано" 19 сентября во Лиге Европы проиграл в гостях датскому "Копенгагену" 0:1.
- Напомним, 19 сентября в стартовом матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" дома победило шведский "Мальме" 1:0.
- 28 сентября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победил "Днепр-1" .
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке