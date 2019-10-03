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Espreso.tvСпорт"Лугано" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Лугано" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: fcdynamo.kiev.ua
Сегодня во 2-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" играет в гостях со швейцарским "Лугано"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1-м туре группового раунда команда Алексея Михайличенко перегорала дома шведский "Мальме" 1:0 и начала победную серию в различных турнирах, которая уже длится четыре матча.

"Лугано" 19 сентября во Лиге Европы проиграл в гостях датскому "Копенгагену" 0:1.

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