 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Александрия" - "Гент": Где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Александрия" - "Гент": Где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: fco.com.ua
Сегодня во 2-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" сыграет во Львове против бельгийского "Гента"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Александрия" 19 сентября стартовала в Лиге Европы с гостевого поражения от немецкого "Вольфсбурга" 1: 3. "Гент" в 1-м туре победил на своем поле французский "Сент-Этьен" 3:2.

Лига Европы

2-й тур. Группа I

"Александрия" (Украина) - "Гент" (Бельгия)

3 октября, Львов, "Арена Львов"

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 октября, 2019 четверг

2 октября, 2019 среда

больше новостей

3 октября, 2019 четверг

2 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать