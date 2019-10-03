"Александрия" - "Гент": Где и когда смотреть матч Лиги Европы
3 октября, 2019, 08:00
Сегодня во 2-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" сыграет во Львове против бельгийского "Гента"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Александрия" 19 сентября стартовала в Лиге Европы с гостевого поражения от немецкого "Вольфсбурга" 1: 3. "Гент" в 1-м туре победил на своем поле французский "Сент-Этьен" 3:2.
Лига Европы
2-й тур. Группа I
"Александрия" (Украина) - "Гент" (Бельгия)
3 октября, Львов, "Арена Львов"
Начало - 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 19 сентября во 1-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" проиграла в гостях немецкому "Вольфсбургу" 1:3.
- В стартовом матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" победило шведский "Мальме" 1:0 на своем поле.
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