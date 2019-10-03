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Espreso.tvМирПоследние предложения Джонсона по Brexit неубедительны, - Туск

Последние предложения Джонсона по Brexit неубедительны, - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что последние предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit неубедительны

Об этом Туск написал в Twitter.

По словам Туска, Евросоюз остается открытым, но не убежденным в последнем предложении Джонсона.

"Сегодня у меня было два телефонных звонка по поводу Brexit: сначала с Дублином, затем с Лондоном. Мое послание премьеру Лео Варадкару: мы полностью поддерживаем Ирландию. Мое послание премьеру Джонсону: мы остаемся открытыми, но не убежденными", - написал Туск.

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