Последние предложения Джонсона по Brexit неубедительны, - Туск
3 октября, 2019, 21:25
Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что последние предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit неубедительны
Об этом Туск написал в Twitter.
По словам Туска, Евросоюз остается открытым, но не убежденным в последнем предложении Джонсона.
"Сегодня у меня было два телефонных звонка по поводу Brexit: сначала с Дублином, затем с Лондоном. Мое послание премьеру Лео Варадкару: мы полностью поддерживаем Ирландию. Мое послание премьеру Джонсону: мы остаемся открытыми, но не убежденными", - написал Туск.
Today I had two phone calls on #Brexit , first with Dublin then with London.- Donald Tusk (@eucopresident) October 3, 2019
My message to Taoiseach @LeoVaradkar : We stand fully behind Ireland.
My message to PM @BorisJohnson : We remain open but still unconvinced.
- 3 октября Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании о выходе страны из состава Европейского союза (Brexit).
- Перед этим Борис Джонсон сделал ЕС очередное предложение по выходу страны из состава Союза. По словам Джонсона, в нем говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи нее.
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