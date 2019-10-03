Последние предложения Джонсона по Brexit неубедительны, - Туск

3 октября, 2019, 21:25

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что последние предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit неубедительны

Об этом Туск написал в Twitter.

По словам Туска, Евросоюз остается открытым, но не убежденным в последнем предложении Джонсона.

"Сегодня у меня было два телефонных звонка по поводу Brexit: сначала с Дублином, затем с Лондоном. Мое послание премьеру Лео Варадкару: мы полностью поддерживаем Ирландию. Мое послание премьеру Джонсону: мы остаемся открытыми, но не убежденными", - написал Туск.

Today I had two phone calls on #Brexit , first with Dublin then with London.

My message to Taoiseach @LeoVaradkar : We stand fully behind Ireland.

My message to PM @BorisJohnson : We remain open but still unconvinced. - Donald Tusk (@eucopresident) October 3, 2019