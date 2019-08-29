"Заря" покидает Лигу Европы
29 августа, 2019, 21:51
"Заря" сыграла ответный матч плей-офф раунда квалификации против "Эспаньола" в Запорожье, и к сожалению, не смогла пройти соперника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига Европы. Плей-офф раунд. 2-й матч
"Заря" (Украина) - "Эспаньол" (Испания) 2:2
Голы: Леднев, 54, Русин, 78 - Феррейра, 34, Варгас, 62
"Заря": Шевченко (к) - Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня - Кочергин, Леднев (Юрченко, 68), Громов (Русин, 58), Хомченовский - Будковский (Кабаев, 81)
"Эспаньол": Диего Лопес - Хави Лопес (к), Луис Лопес, Калеро, Вила - Гранеро, Рока, Дардер (Санчез, 66) - Мелендо, Феррейра (Ли, 73), Варгас (Кампуазано, 77)
- 22 августа в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы луганская "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
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