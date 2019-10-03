Корниенко объяснил, почему местные выборы в Киеве не состоятся в декабре

3 октября, 2019, 11:32

По словам "слуги народа", у парламента не хватит времени для назначения местных выборов на декабрь

Об этом сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает " РБК-Украина".

Местные выборы в Киеве вряд ли пройдут в декабре, поскольку у Верховной Рады недостаточно времени для принятия соответствующего решения.

"По поводу выборов 8 декабря не скажу. Насколько я знаю, в законопроекте № 2143-3 не выписана конкретная дата выборов. Если следовать стандартной процедуре, то нам, чтобы сделать это постановление, нужна неделя или две. Мы не успеваем. Мы фактически можем ее проголосовать после 15 числа. То есть, мы на 8-е не успеваем. Это несмотря на то, что у нас нет ЦИК, которая должна на следующий день после принятия постановления объявить выборы. Поэтому вероятность на декабрь я оцениваю как невысокую. Просто нет времени" , - заявил Корниенко.