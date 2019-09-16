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Espreso.tvОбществоНардепы из "Слуги народа" предложили изменения в закон о столице

Нардепы из "Слуги народа" предложили изменения в закон о столице

Избранники предлагают вернуть райсоветы в Киеве, установить количество депутатов горсовета - 84 и предоставить право вето председателю КГГА на акты самоуправления
Данный законопроект уже обнародован на сайте Рады.
 
По новому закону районы станут административно-территориальными единицами, которые войдут в систему административно-территориального устройства Украины.
 
Перечень районов Киева будет утверждать ВР по представлению Кабинета Министров на основании предложения городского совета. Их границы будет утверждать Кабмин по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами.
 
Исполнительную власть получит КГГА. Особенностью самоуправления в Киеве будет распределение полномочий между Киевским городским советом и районными советами.
 
Председателя райсовета будут выбирать депутаты. Они смогут досрочно прекращать его полномочия. Районные депутаты будут избирать также председателя районного исполкома.
 
Председателя КГГА будет назначать и увольнять президент Украины по представлению Кабинета Министрив.Глава КГГА получит право опротестовывать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.
 
Общий состав местного совета составит 84 депутата при численности более 1 млн избирателей.
  • Кличко предлагает досрочно распустить Киевсовет
  • Законопроект "Слуги народа" о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы.
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