Нардепы из "Слуги народа" предложили изменения в закон о столице

16 сентября, 2019, 21:18

Избранники предлагают вернуть райсоветы в Киеве, установить количество депутатов горсовета - 84 и предоставить право вето председателю КГГА на акты самоуправления

Данный законопроект уже обнародован на сайте Рады.

По новому закону районы станут административно-территориальными единицами, которые войдут в систему административно-территориального устройства Украины.

Перечень районов Киева будет утверждать ВР по представлению Кабинета Министров на основании предложения городского совета. Их границы будет утверждать Кабмин по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами.

Исполнительную власть получит КГГА. Особенностью самоуправления в Киеве будет распределение полномочий между Киевским городским советом и районными советами.

Председателя райсовета будут выбирать депутаты. Они смогут досрочно прекращать его полномочия. Районные депутаты будут избирать также председателя районного исполкома.

Председателя КГГА будет назначать и увольнять президент Украины по представлению Кабинета Министрив.Глава КГГА получит право опротестовывать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.

Общий состав местного совета составит 84 депутата при численности более 1 млн избирателей.