Нардепы из "Слуги народа" предложили изменения в закон о столице
16 сентября, 2019, 21:18
Избранники предлагают вернуть райсоветы в Киеве, установить количество депутатов горсовета - 84 и предоставить право вето председателю КГГА на акты самоуправления
Данный законопроект уже обнародован на сайте Рады.
По новому закону районы станут административно-территориальными единицами, которые войдут в систему административно-территориального устройства Украины.
Перечень районов Киева будет утверждать ВР по представлению Кабинета Министров на основании предложения городского совета. Их границы будет утверждать Кабмин по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами.
Исполнительную власть получит КГГА. Особенностью самоуправления в Киеве будет распределение полномочий между Киевским городским советом и районными советами.
Председателя райсовета будут выбирать депутаты. Они смогут досрочно прекращать его полномочия. Районные депутаты будут избирать также председателя районного исполкома.
Председателя КГГА будет назначать и увольнять президент Украины по представлению Кабинета Министрив.Глава КГГА получит право опротестовывать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.
Общий состав местного совета составит 84 депутата при численности более 1 млн избирателей.
- Кличко предлагает досрочно распустить Киевсовет
- Законопроект "Слуги народа" о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019