Кличко подал в Раду альтернативный законопроект о столице
Об этом он заявил во время пресс конференции, передает Еспресо.TV
Кличко сообщил, что его команда предложила альтернативный законопроект, в котором четко прописано, что возможность выбирать власть остается за киевлянами.
"Однозначно, любой проект, который будет внесен в Верховную Раду, должен иметь общественную дискуссию, дискуссию с экспертами, он должен быть представлен в СМИ, и только после этого - с замечаниями, с предложениями общественности, - только тогда он может быть поставлен на голосование. По другому никак. Я не хотел бы, чтобы кто-то написал законопроект, быстренько-быстренько с турбореактивностью за этот проект проголосовали, а только потом мы узнали, что он предусматривает ", - пояснил мэр Киева.
Мэр столицы отметил, что ранее внесенный в парламент законопроект о столице не предусматривает самоуправления и децентрализации.
Также Кличко подчеркнул, что любой подобный законопроект должен быть обсужден с киевлянами.
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