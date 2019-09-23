Кличко подал в Раду альтернативный законопроект о столице

23 сентября, 2019, 14:35

Киевский городской голова Виталий Кличко подал на рассмотрение в Верховную Раду Украины альтернативный проект закона о столице, где у киевлян остается возможность выбирать власть

Об этом он заявил во время пресс конференции, передает Еспресо.TV

Кличко сообщил, что его команда предложила альтернативный законопроект, в котором четко прописано, что возможность выбирать власть остается за киевлянами.

"Однозначно, любой проект, который будет внесен в Верховную Раду, должен иметь общественную дискуссию, дискуссию с экспертами, он должен быть представлен в СМИ, и только после этого - с замечаниями, с предложениями общественности, - только тогда он может быть поставлен на голосование. По другому никак. Я не хотел бы, чтобы кто-то написал законопроект, быстренько-быстренько с турбореактивностью за этот проект проголосовали, а только потом мы узнали, что он предусматривает ", - пояснил мэр Киева.

Мэр столицы отметил, что ранее внесенный в парламент законопроект о столице не предусматривает самоуправления и децентрализации.

Также Кличко подчеркнул, что любой подобный законопроект должен быть обсужден с киевлянами.