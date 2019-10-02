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Espreso.tvОбществоТом Круз приехал во Львов и встретился с Садовым. Фотофакт

Том Круз приехал во Львов и встретился с Садовым. Фотофакт

Голливудский актер и режиссер Том Круз посетил Львов

Фотографию опубликовал львовский городской председатель Андрей Садовый в Facebook

"Том Круз во Львове, следовательно будет кино. P.S. львовское метро не нашел, поэтому пришел к нам на балкон", - подписал фото Садовый.

Напомним, 30 сентября Тома Круза увидели в метро Киева на станции "Золотые ворота".

1 октября стало известно, что Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского. Актер якобы заинтересовался украинским локациями.

 

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