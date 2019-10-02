Свитолина гарантированно выступит на Итоговом турнире WTA
2 октября, 2019, 22:43
Благодаря выходу в 1/4 финала China Open, Элина Свитолина гарантировала себе выход в Итоговый турнир WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA 2019, в котором примут участие 8 лучших теннисисток года.
Третья ракетка мира будет защищать титул действующей победительницы турнира. В прошлом году в финале, она победила Слоан Стивенс из США.
Итоговый турнир 2019 года будет проходить в китайском Шэньчжэнь, и стартует 28 октября.
- 2 октября Элина Свитолина победила американку Софию Кенин в 1/8 финала турнира WTA в Пекине.
- Напомним, 30 сентября третья ракетка мира Элина Свитолина победила Ван Яфань в 1/16 финала престижного турнира в Пекине.
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