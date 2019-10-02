Свитолина гарантированно выступит на Итоговом турнире WTA

2 октября, 2019, 22:43

Благодаря выходу в 1/4 финала China Open, Элина Свитолина гарантировала себе выход в Итоговый турнир WTA

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA 2019, в котором примут участие 8 лучших теннисисток года.

Третья ракетка мира будет защищать титул действующей победительницы турнира. В прошлом году в финале, она победила Слоан Стивенс из США.

Итоговый турнир 2019 года будет проходить в китайском Шэньчжэнь, и стартует 28 октября.