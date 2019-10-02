Свитолина победила в 1/8 финала престижного турнира WTA в Пекине
2 октября, 2019, 20:33
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила американку Софию Кенин в 1/8 финала турнира WTA в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает выступления на турнире Premier, который проходит в Пекине. В 1/8 финала соперницей Украинские была американка российского происхождения София Кенин, которая является 16-й ракеткой мира. Поединок завершился победой Свитолиной со счетом - 6:3, 6 (8):7 (10), 6:3.
В 1/4 финала 3-я ракетка мира встретится с голландкой Бертенс, которая в 1/16 финала одолела другую украинку Даяну Ястремскому.
- 30 сентября третья ракетка мира Элина Свитолина победила Ван Яфань в 1/16 финала престижного турнира в Пекине.
- Напомним, что 30 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила Бертенс во втором круге престижного турнира в Пекине.
- 27 сентября Даяна Ястремская объявила об окончании сотрудничества с личным тренером Оливье Женомом.
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