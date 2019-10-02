Свитолина победила в 1/8 финала престижного турнира WTA в Пекине

2 октября, 2019, 20:33

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила американку Софию Кенин в 1/8 финала турнира WTA в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает выступления на турнире Premier, который проходит в Пекине. В 1/8 финала соперницей Украинские была американка российского происхождения София Кенин, которая является 16-й ракеткой мира. Поединок завершился победой Свитолиной со счетом - 6:3, 6 (8):7 (10), 6:3.

В 1/4 финала 3-я ракетка мира встретится с голландкой Бертенс, которая в 1/16 финала одолела другую украинку Даяну Ястремскому.