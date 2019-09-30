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Espreso.tvСпортСвитолина победила соперницу на турнире в Пекине

Свитолина победила соперницу на турнире в Пекине


фото: WTA
Третья ракетка мира Элина Свитолина победила Ван Яфань в 1/16 финала престижного турнира в Пекине

Об этом сообщает WTA y twitter.

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в поединке 1/16 финала престижного турнира Premier, в Пекине, уроженку Китая Ван Яфань. Третья ракетка мира одолела соперницу со счетом - 7: 6 (5), 7: 6 (1).

В 1/8 финала Свитолина сыграет против победительницы пары Анастасия Павлюченкова (Россия) - София Кенин (США).

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