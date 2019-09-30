Свитолина победила соперницу на турнире в Пекине
30 сентября, 2019, 15:49
Третья ракетка мира Элина Свитолина победила Ван Яфань в 1/16 финала престижного турнира в Пекине
Об этом сообщает WTA y twitter.
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в поединке 1/16 финала престижного турнира Premier, в Пекине, уроженку Китая Ван Яфань. Третья ракетка мира одолела соперницу со счетом - 7: 6 (5), 7: 6 (1).
В 1/8 финала Свитолина сыграет против победительницы пары Анастасия Павлюченкова (Россия) - София Кенин (США).
After a grueling two sets, @Elinasvitolina takes the win against Yafan Wang, 7-6 (5), 7-6 (1) #ChinaOpen pic.twitter.com/CF2HV81UIa- WTA (@WTA) 30 сентября 2019 г.
- 30 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила Кики Бертенс во втором круге престижного турнира в Пекине.
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