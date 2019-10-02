Нацбанк отложил полный переход банков на IBAN
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"В связи с обращением Государственной казначейской службы Украины для обеспечения выполнения бюджетных программ в полном объеме, Национальный банк принял решение о продлении до 12 января 2020 года возможности заполнения пары реквизитов в документах на перевод средств. То есть вплоть до 12 января 2020 банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 - только счет по стандарту IBAN " , - говорится в сообщении.
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Напомним, 5 августа в Украине заработал новый стандарт банковских счетов IBAN.
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А уже с 1 ноября IBAN-стандарт должен был стать обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах.
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