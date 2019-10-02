Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ, - Яременко
2 октября, 2019, 17:27
Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил о том, что боевики "Л/ДНР" блефуют, заявляя о том, что не вернут контроль над российско-украинской границей
Об этом сообщает tsn.ua.
"Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ. Все остальное - это блеф и игра", - сказал он.
В то же время, Яременко не назвал возможную дату проведения местных выборов в ОРДЛО из-за нерешенного вопроса безопасности.
Напомним, главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что украинская власть не получит контроля над участком границы с РФ до проведения выборов в ОРДЛО.
Ранее Яременко заявлял, что новый закон о местном самоуправлении на Донбассе не будет предусматривать безусловной амнистии для боевиков
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