Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ, - Яременко

2 октября, 2019, 17:27

Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил о том, что боевики "Л/ДНР" блефуют, заявляя о том, что не вернут контроль над российско-украинской границей

"Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ. Все остальное - это блеф и игра", - сказал он.

В то же время, Яременко не назвал возможную дату проведения местных выборов в ОРДЛО из-за нерешенного вопроса безопасности.

Напомним, главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили , что украинская власть не получит контроля над участком границы с РФ до проведения выборов в ОРДЛО.