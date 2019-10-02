Новый закон о местном самоуправлении на Донбассе не будет предусматривать безусловной амнистии для боевиков, - Яременко

2 октября, 2019, 12:50

По словам депутата от "Слуги народа", в Украине есть свои условия для начала переговоров, в частности, обмен удерживаемыми лицами, разведение сил и прекращение огня, получение контроля над территориями, на которых будут проходить выборы в органы местной власти

Об этом сказал председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко, выступая в сессионном зале ВР, передает " Интерфакс-Украина".

"Тот закон (об особенностях местного самоуправления, - ред.), который является, лично меня не устраивает, так как в нем есть положение о безусловной амнистии, в нем есть положение о местной милиции, и так далее, и так далее - все то чего я не хочу, чтобы было на моей земле. И этого не хочет наша фракция, этого не хочет президент Зеленский ", - сказал Яременко.

По его словам, в Украине есть свои условия для начала переговоров, в частности, обмен удерживаемыми лицами, разведение сил и прекращения огня, получения контроля над территориями, на которых будут проходить выборы в органы местной власти.

"Именно эти красные линии - это то, что отстаивать мы, депутаты партии" Слуга народа "тогда, когда действительно дело дойдет до наработки закона об особенностях местного самоуправления", - сказал парламентарий.

"Украинская дипломатия работает, работает для того, чтобы установить мир. Мир не дается простой ценой, российские танки стоят у нас на Донбассе и в Крыму, Россия может нам навязывать свою волю, но она никогда не заставит нас переступить через красные линии, о которых я сказал ", - резюмировал Яременко.