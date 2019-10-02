Голкипер "Шахтера" Пятов попал в сборную Лиги чемпионов
2 октября, 2019, 15:43
Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов попал в символическую сборную очередного игрового дня Лиги чемпионов
Об этом сообщает WhoScored в twitter.
В матче 2-го тура Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" Андрей Пятов в первом тайме отразил пенальти и помог "Шахтеру" одержать победу 2:1. За игру украинский голкипер получил оценку 8,45. Это позволило ему оказаться в символической сборной игроков, которые выходили на поле 1 октября.
Our #UCL team of the day with @FCBayern boasting two perfect s in this XI https://t.co/z2YUS3pDIM pic.twitter.com/lw0nOhBPH9- WhoScored.com (@WhoScored) October 2, 2019
- 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" на выезде победил итальянскую "Аталанту" со счетом 1:2.
- Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов заявил, что судьбу матча против "Аталанты" решили футболисты, которые вышли на замену.
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