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Espreso.tvСпортГолкипер "Шахтера" Пятов попал в сборную Лиги чемпионов

Голкипер "Шахтера" Пятов попал в сборную Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов попал в символическую сборную очередного игрового дня Лиги чемпионов

Об этом сообщает WhoScored в twitter.

В матче 2-го тура Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" Андрей Пятов в первом тайме отразил пенальти и помог "Шахтеру" одержать победу 2:1. За игру украинский голкипер получил оценку 8,45. Это позволило ему оказаться в символической сборной игроков, которые выходили на поле 1 октября.

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