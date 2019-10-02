Голкипер "Шахтера" Пятов попал в сборную Лиги чемпионов

2 октября, 2019, 15:43

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов попал в символическую сборную очередного игрового дня Лиги чемпионов

Об этом сообщает WhoScored в twitter.

В матче 2-го тура Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" Андрей Пятов в первом тайме отразил пенальти и помог "Шахтеру" одержать победу 2:1. За игру украинский голкипер получил оценку 8,45. Это позволило ему оказаться в символической сборной игроков, которые выходили на поле 1 октября.