Голкипер "Шахтера" признался, кому команда должна быть благодарна победой в ЛЧ
1 октября, 2019, 22:50
Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов заявил, что судьба матча против "Аталанты" (1: 2) решили футболисты, вышедшие на замену
Об этом сообщает "Футбол 1".
Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал волевую победу команды, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, против итальянской "Аталанты".
"Приятно вырывать победу в конце матча. Важные три очка, которые в дальнейшем должны помочь выйти из группы. Соломон заслужил гол, ведь он добавляет в каждой игре. Вышли Додо и Саломон - забили гол. Было видно, команда подсела, а свежие игроки все решили ", - сказал голкипер.
Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет 22 октября, против загребского "Динамо" (Хорватия).
- 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" на выезде победил итальянскую "Аталанту" со счетом 1: 2.
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