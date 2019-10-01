Голкипер "Шахтера" признался, кому команда должна быть благодарна победой в ЛЧ

1 октября, 2019, 22:50

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов заявил, что судьба матча против "Аталанты" (1: 2) решили футболисты, вышедшие на замену

Об этом сообщает "Футбол 1".

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал волевую победу команды, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, против итальянской "Аталанты".

"Приятно вырывать победу в конце матча. Важные три очка, которые в дальнейшем должны помочь выйти из группы. Соломон заслужил гол, ведь он добавляет в каждой игре. Вышли Додо и Саломон - забили гол. Было видно, команда подсела, а свежие игроки все решили ", - сказал голкипер.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет 22 октября, против загребского "Динамо" (Хорватия).