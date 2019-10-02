Футбольный клуб из УПЛ может переехать в Белую Церковь
2 октября, 2019, 18:29
Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов анонсировал переезд клуба в новый город
Об этом сообщает tribuna.
Генеральный директор донецкого "Олимпика" Алексей Антонов рассказал о намерениях найти новый город, где бы базировался клуб.
"У нас переговоры с различными городами. На первом плане Белая Церковь. У нас с местными депутатами есть проект. Когда придем к общему знаменателю, переедем туда. Мы хотим переехать, и главное, чтобы это был город-спутник Киевской области", - признался Антонов.
На данный момент "Олимпик" проводит домашние матчи в Киеве, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.
- 29 сентября во 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" в гостях победила "Олимпик", который играл в меньшинстве.
- 20 сентября во время переезда донецкого "Олимпика" на матч во Львов, футболисты и медицинский штаб помогли жертвам ДТП.
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