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Espreso.tvСпортФутбольный клуб из УПЛ может переехать в Белую Церковь

Футбольный клуб из УПЛ может переехать в Белую Церковь


фото: footballua
Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов анонсировал переезд клуба в новый город

Об этом сообщает tribuna.

Генеральный директор донецкого "Олимпика" Алексей Антонов рассказал о намерениях найти новый город, где бы базировался клуб.

"У нас переговоры с различными городами. На первом плане Белая Церковь. У нас с местными депутатами есть проект. Когда придем к общему знаменателю, переедем туда. Мы хотим переехать, и главное, чтобы это был город-спутник Киевской области", - признался Антонов.

На данный момент "Олимпик" проводит домашние матчи в Киеве, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

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